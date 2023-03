Μενέντεζ για Τουρκία: «Δεν της αξίζουν τα F-16»

Σε νέες αυστηρές επικρίσεις κατά της Τουρκίας προέβη ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, απευθύνοντας μια σειρά από ερωτήσεις προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και αναφέροντας ότι δεν θεωρεί πως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πώληση των F-16 στην Άγκυρα.

Ειδικότερα, ο γερουσιαστής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις τουρκικές παραβιάσεις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου αλλά και των χωρικών υδάτων, στο ζήτημα του Κυπριακού, στην αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού από την Άγκυρα καθώς και στη μη συμμετοχή της στις κυρώσεις κατά της Μόσχας, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU

