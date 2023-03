Σεούλ: Ζέβρα το «έσκασε» από ζωολογικό κήπο και έγινε viral

Μια ζέβρα δραπέτευσε την Πέμπτη από ζωολογικό κήπο της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας Σεούλ και περιπλανιόταν στους δρόμους κατοικημένης συνοικίας για τρεις ώρες προτού οι αρμόδιοι την πιάσουν και την επιστρέψουν στον ζωολογικό κήπο.

Οι έκπληκτοι πεζοί παρακολουθούσαν το ζώο να περνάει μπροστά από τα αυτοκίνητα, να περιπλανιέται σε έναν δρόμο και να χώνει τη μύτη του στους κάδους απορριμμάτων, όπως δείχνουν τα πλάνα.

Η ζέβρα, που ονομάστηκε Σερό, ξέφυγε από έναν ζωολογικό κήπο στο Children’s Grand Park της Σεούλ.

