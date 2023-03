Κόντρα Ελον Μασκ – ΠΟΥ για τον ρόλο του Οργανισμού

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Ελον Μασκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι χώρες δεν πρέπει να «παραχωρούν εξουσία» στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με αποτέλεσμα ο επικεφαλής του Οργανισμού να του απαντήσει σε έντονο ύφος:

«Οι χώρες δεν πρέπει να εκχωρούν εξουσία στον ΠΟΥ», έγραψε ο Μασκ στο Twitter, απαντώντας σε βίντεο του γερουσιαστή της Αυστραλίας, Μάλκομ Ρόμπερς, που επικρίνει τον Οργανισμό.

«Οι χώρες δεν εκχωρούν την κυριαρχία τους στον ΠΟΥ», έγραψε σε απάντηση ο γενικός διευθυντής Tedros Adhanom Ghebreyesus στο Twitter.

«Η συμφωνία ονόματι Pandemic Accord δεν θα το αλλάξει αυτό. Η συμφωνία θα βοηθήσει τις χώρες να προφυλαχθούν καλύτερα από τις πανδημίες», πρόσθεσε.

Countries aren’t ceding sovereignty to @WHO. The #PandemicAccord won’t change that. The accord will help countries better guard against pandemics. It will help us to better protect people regardless of whether they live in countries that are rich or poor. https://t.co/kYYtyOrh0u

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2023