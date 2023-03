Γαλλία: Φωτιά ξέσπασε στην πύλη του δημαρχείου της Μπορντό

Στις φλόγες τυλίχθηκε η πύλη του δημαρχείου της πόλης Μπορντό σε μια μέρα μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία κατά της μεταρρύθμισης Μακρόν στο συνταξιοδοτικό.

Σύμφωνα με το BBC, η φωτιά ξέσπασε στην μπροστινή πύλη εισόδου στο δημαρχείο της πόλης, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής το ποιος ήταν ο υπαίτιος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως γρήγορα οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

The doors of Bordeaux’s city hall building were set ablaze as French police clash with demonstrators amid nationwide pension protests. https://t.co/f2bCYlNQIC pic.twitter.com/m9aEJHx0nd

— ABC News (@ABC) March 23, 2023