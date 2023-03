ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το Μισισίπι – Τουλάχιστον 23 νεκροί

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, καθώς ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι στις ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ γειτονιές ισοπεδώθηκαν κυριολεκτικά, με οροφές σπιτιών να παρασύρονται από τους θυελλώδεις ανέμους και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

At least 21 people were killed after powerful storms and at least one tornado pummeled Mississippi on Friday night, ripping roofs off homes, nearly leveling some neighborhoods and knocking out power for thousands, officials said Saturday morning https://t.co/O5kX7YgfgU pic.twitter.com/GkMR3cuy9F — CNN (@CNN) March 25, 2023

Το πρωί του Σαββάτου, τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν σημειωθεί στις κωμοπόλεις Σίλβερ Σίτι και Ρόλινγκ Φορκ, με τη δεύτερα μάλιστα να «έχει καταστραφεί ολοσχερώς», σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε το Ρόλινγκ Φορκ στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Χωρίς ρεύμα περιοχές σε 3 πολιτείες

Πέρα από το Μισισίπι, ισχυρά φαινόμενα σημειώθηκαν και στις πολιτείες της Αλαμπάμα και του Τενεσί. Συνολικά και στις τρεις πολιτείες πάνω από 100.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, δρόμοι έχουν κλείσει από πεσμένα δέντρα και υλικά που παρέσυραν οι ισχυροί άνεμοι. Στην κομητεία Μόργκαν της Αλαμπάμα, τα υλικά που μεταφέρθηκαν από την καταιγίδα καλύπτουν μια περιοχή που φτάνει τα 1,6 χιλιόμετρα.

🚨Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris. Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cebsgts3WP — BIG DAVE (@2bz4thot) March 25, 2023

Παραμένει ασαφές αν ήταν ένας ο ανεμοστρόβιλος που προκάλεσε τις μεγάλες καταστροφές ή πολλοί διαφορετικοί, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 11 αναφορές.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Many in the MS Delta need your prayer and God’s protection tonight. We have activated medical support—surging more ambulances and other emergency assets for those affected. Search and rescue is active. Watch weather reports and stay cautious through the night, Mississippi! — Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023

Με πληροφορίες από CNN

