Λίβανος: Οι κάτοικοι ξύπνησαν χθες με δυο διαφορετικές ώρες

Με δύο διαφορετικές ώρες ξύπνησε χθες ο Λίβανος, καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών και των θρησκευτικών αρχών σχετικά με την απόφαση να διατηρηθεί η χειμερινή ώρα για έναν ακόμη μήνα.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αλλαγή στη θερινή ώρα θα γίνει στον Λίβανο στις 20 Απριλίου, αντί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, όπως συνέβαινε συνήθως τόσο στη χώρα όπως στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές.

Αν και δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, θεωρήθηκε από κάποιους ως μια προσπάθεια να κερδίσει τους μουσουλμάνους, επιτρέποντας σε όσους νηστεύουν για το Ραμαζάνι να σταματάνε μία ώρα νωρίτερα τη νηστεία, περίπου στις 6 το απόγευμα, αντί για τις 7.

Όμως η εκκλησία των μαρονιτών του Λιβάνου, που ασκεί μεγάλη επιρροή στη χώρα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι δεν θα υπακούσει στην απόφαση του Μικάτι, χαρακτηρίζοντάς την «αδιανόητη» και επισημαίνοντας ότι δεν προηγήθηκε συζήτηση με άλλους παράγοντες της χώρας και δεν ελήφθησαν υπόψη τα διεθνή πρότυπα.

For foreigners and expats in Lebanon—& to much extent the Lebanese themselves, who are troubled understanding the coexisting Time Zones in #Lebanon, I compiled an approximative #Time Zone map for the country based on the sectarian dispositions of #Christian & #Muslim communities.… pic.twitter.com/n3mfM3Vk8n

— Ali H. Shaib (@AliHShaib) March 26, 2023