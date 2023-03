Τραμπ: Χωρίς εμένα ο Ντε Σάντις θα δούλευε σε πιτσαρία

Αν και ο 44χρονος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, δεν έχει – ακόμη – ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του για το προεδρικό χρίσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των εκλογών του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε για μια ακόμα φορά την ευκαιρία να στρέψει τα «πυρά» εναντίον του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε – πρώτος – στην ανακοίνωση της δικής του υποψηφιότητας τον περασμένο Νοέμβριο, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Ντε Σάντις – που κατά πολλούς ξεχωρίζει ως ο μόνος που θα μπορούσε να κοντράρει τον Τραμπ επικρατώντας στην εσωκομματική κούρσα – δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα πλην όμως προετοιμάζεται. Mε αφορμή το ενδεχόμενο αυτό, ο Τραμπ δήλωσε στον Σον Χάνιτι του Fox News σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας ότι η υποστήριξη στον Ντε Σάντις ήταν σαν πυρηνικό όπλο» στην προκριματική κούρσα για το χρίσμα του κυβερνήτη το 2018. Πρόσθεσε δε ότι ο Ντε Σάντις ήρθε σε αυτόν «με δάκρυα στα μάτια» για να ζητήσει την υποστήριξη του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο σημερινός κυβερνήτης της Φλόριντα θα μπορούσε να εργάζεται σε πιτσαρία ή σε δικηγορικό γραφείο αν δεν είχε την υποστήριξή του, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει το χρίσμα χωρίς τη βοήθειά του.

Trump says DeSantis would be working in a pizza parlor if it wasn’t for him pic.twitter.com/C7qL2oTi18

— Acyn (@Acyn) March 28, 2023