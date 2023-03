Ιταλία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στη Νοβάρα – Εκκενώθηκε η περιοχή

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη το πρωί σε εργοστάσιο χημικών στη Νοβάρα, στη βόρεια Ιταλία, με τις αρχές να εκκενώνουν την περιοχή λόγω των καιόμενων ουσιών, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση RAI.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε εργοστάσιο χημικών στο Σαν Πιέτρο Μοσέτσο, από άγνωστη ακόμη αιτία. Μια πολύ ψηλή στήλη μαύρου και δύσοσμου καπνού έχει υψωθεί και είναι ορατή από κάθε σημείο της πόλης του Πιεμόντε, δυτικά του Μιλάνου.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν πολλά οχήματα της πυροσβεστικής. Περίπου 50 άτομα εργάζονταν στο εργοστάσιο, ενώ όταν ξέσπασε η φωτιά ήταν περίπου 30 εκεί, και όλοι είναι ασφαλείς.

🚨 #BREAKING : Massive fire in the chemical company of San Pietro Mosezzo, #Italy pic.twitter.com/3Q4WEZoei5

Η αστυνομία αποφάσισε να εκκενώσει τα σπίτια σε ακτίνα 500 μέτρων από το εργοστάσιο.

Μάρτυρες αναφέρουν στη RAI ότι οι φλόγες έχουν ύψος έως και 50 μέτρα και ότι ακούγονται επαναλαμβανόμενες εκρήξεις.

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν ανάφλεξη και σε φρεάτια λυμάτων του δρόμου.

Το μαύρο σύννεφο που απελευθερώθηκε από τη φωτιά κινείται σιγά σιγά πάνω από την κεντρική περιοχή της πόλης και προς τα βόρεια.

🔵#Novara #Incendio In azienda chimica a San Pietro Mosezzo. Zona industriale evacuata per il rischio di nuove esplosioni. Al momento non risultano feriti. Da accertare le cause del rogo pic.twitter.com/rvsXD1aLfB

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 29, 2023