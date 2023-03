Ο «Λουκ Σκάιγουοκερ» προειδοποιεί τους Ουκρανούς για αεροπορικές επιδρομές

Ο Μαρκ Χάμιλ, ή ο κινηματογραφικός Λουκ Σκάιγουοκερ στη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας του Τζορτζ Λούκας Ο Πόλεμος των Άστρων, γίνεται ο τελευταίος μιας λίστας διασημοτήτων που, στο πλαίσιο στήριξης της Ουκρανίας, δανείζει τη φωνή του σε μια εφαρμογή προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές.

«Προσοχή. Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Μεταβείτε στο πλησιέστερο καταφύγιο» ακούγεται να λέει η φωνή του ηθοποιού, όταν το σύστημα αεράμυνας της χώρας αναγνωρίζει επικείμενη απειλή για ρωσικούς βομβαρδισμούς. Σε όσους δεν λαμβάνουν άμεσα υπόψιν την προειδοποίηση, ο Χάμιλ επιμένει: «Μην είσαι απερίσκεπτος. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι η αδυναμία σου» – μνεία σε μια ατάκα του Σκάιγουκερ από το «Επιστροφή των Τζεντάι».

Κι όταν ο κίνδυνος παρέλθει, ο Χάμιλ επιστρέφει για να ανακοινώσει με τη φωνή του το τέλος συναγερμού, καταλήγοντας: «Είθε η δύναμη να είναι μαζί σου».

Air raid alert app has Mark Hamill’s voice – it’s the only nice thing about it pic.twitter.com/I7UESINULv

