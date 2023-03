ΗΠΑ: Τα όπλα κύρια αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων

Τα όπλα είναι η βασική αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ξεπέρασαν, το 2020, τα τροχαία δυστυχήματα.

Τα όπλα ευθύνονται για περίπου το 19% θανάτων παιδιών (ηλικίας 1-18 χρόνων) το 2021, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Εκείνη τη χρονιά, σχεδόν 3.600 παιδιά σκοτώθηκαν σε επεισόδια με όπλα, που αντιστοιχεί σε πέντε ανά 100.000 παιδιά στις ΗΠΑ.

Άλλες αιτίες παιδικής θνησιμότητας αναφέρονται: τροχαία, καρκίνος, πνιγμός, δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με ανάλυση της KFF, οργάνωσης για θέματα εθνικής υγείας στις ΗΠΑ, σε καμία άλλη χώρα μελέτης τα όπλα δε βρίσκονται στις τέσσερις πρώτες θέσεις παιδικής θνησιμότητας.

Μόνο τους τρεις πρώτους μήνες του 2023, έχουν σημειωθεί 16 επεισόδια οπλικής βίας σε ηλικίες Κ-12 (από 6 έως 18 χρόνων) στις ΗΠΑ, με τελευταίο το μακελειό σε σχολείο του Νάσβιλ, την Δευτέρα, όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, τρία παιδιά και τρεις ενήλικοι.

Ωστόσο, συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία από το Gun Violence Archive, τα περιστατικά με πυροβολισμούς είναι μέχρι στιγμής 130, τα περισσότερα σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο άλλων χρόνων από το 2013.

As of yesterday, there have now been 10,000+ gun deaths (including the # of approximate suicides based on CDC data) so far this year in the United States – an approximate average of 115 each day. https://t.co/NtFG5cnmfr

— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) March 29, 2023