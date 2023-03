Spyware: Διεθνής πρωτοβουλία για τον περιορισμό της χρήσης του

Με κοινή ανακοίνωση που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα, οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κόστα Ρίκας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζουν την απειλή που συνιστά η κακή χρήση των εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων spyware και την ανάγκη της αυστηροποίησης των εθνικών και διεθνών ελέγχων που σχετίζονται με τη διάδοση και τη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Τα διαθέσιμα στο εμπόριο εργαλεία ηλεκτρονικής κατασκοπείας (commercial spyware) έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπους κακόβουλους από αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και στο πλαίσιο δημοκρατιών, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

Τέτοια ισχυρά, επεμβατικά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί με στόχο, μεταξύ άλλων, τον εκφοβισμό αντιπάλων, τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, την καταστολή των πολιτικών ελευθεριών και την παρακολούθηση ατόμων χωρίς την απαραίτητη νομική εξουσιοδότηση, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η κακή χρήση αυτών των εργαλείων παρουσιάζει «σημαντικούς κινδύνους για την εθνική μας ασφάλεια», σημειώνουν οι προαναφερθείσες κυβερνήσεις.

Οι εν λόγω κυβερνήσεις δεσμεύονται, όπου κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη των εθνικών νομικών πλαισίων, να εφαρμόσουν τις Κατευθυντήριες Αρχές για τη χρήση Τεχνολογιών Παρακολούθησης από την Κυβέρνηση (Guiding Principles on Government Use of Surveillance Technologies) και τον Κώδικα Δεοντολογίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τον Ελεγχο των Εξαγωγών και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Export Controls and Human Rights Initiative).

Στο ίδιο πλαίσιο δεσμεύονται:

Να θέσουν σε ισχύ προστατευτικές δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε χρήση εμπορικού spyware θα συνάδει με τον σεβασμό των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των πολιτικών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών

Να αποτρέψουν την πώληση/εξαγωγή spyware σε χρήστες που είναι πιθανό να το χρησιμοποιήσουν κατά τρόπο κακόβουλο

Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορία και χρήση spyware στο εμπόριο

Να πάρουν με το μέρος τους και άλλες κυβερνήσεις από ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την ευθυγράμμιση των σχετικών πολιτικών και των πλαισίων ελέγχου

«Οι προσπάθειές μας θα μας επιτρέψουν να εργαστούμε συλλογικά για πρώτη φορά, καθώς αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές για την αποθάρρυνση της κατάχρησης του εμπορικού spyware και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών υπεύθυνης χρήσης του που θα συνάδουν με τον σεβασμό των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των πολιτικών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κόστα Ρίκας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών».

