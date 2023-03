Ινδία: 35 νεκροί μετά την κατάρρευση του πατώματος ινδουιστικού ναού

Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης του πατώματος ινδουιστικού ναού στην πολιτεία Μάντια Πραντές της Ινδίας έφθασε τους 35 νεκρούς, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ οι πιστοί είχαν συγκεντρωθεί σε ναό στην πόλη Ιντόρε για να γιορτάσουν την ινδουιστική γιορτή Ram Navami, δήλωσαν αξιωματούχοι.

VIDEO | Rescue operations are still underway at Indore’s Beleshwar Mahadev Temple where a rooftop of a stepwell collapsed yesterday during a ‘havan’ program held on the occasion of Ram Navami. pic.twitter.com/Tmx4M6mffp

— Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2023