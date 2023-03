Γκουίνεθ Πάλτροου: Αθώα η ηθοποιός για το ατύχημα με σκι μετά από μια viral δίκη

Αθώα έκρινε τη Γκουίνεθ Πάλτροου το δικαστήριο της Γιούτα για το ατύχημα με σκι που είχε το 2016, στο οποίο ενεπλάκη και ο άνθρωπος που την κατηγορούσε, ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον.

Μάλιστα, ο 76χρονος καλείται να πληρώσει αποζημίωση 1 δολαρίου – την οποία αξίωσε συμβολικά η πλευρά της ηθοποιού – καθώς και τα νομικά της έξοδα.

Η Πάλτροου ήταν εντελώς ανέκφραστη την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, αποχώρησε αμέσως από τη δικαστική αίθουσα, αν και πρώτα έκανε μια στάση από τη μεριά που καθόταν ο Σάντερσον και του ευχήθηκε «να είναι καλά», με εκείνον να της απαντάει «σε ευχαριστώ αγαπητή μου».

Gwyneth Paltrow leaves Terry Sanderson with one final remark before exiting the courtroom: “I wish you well.” pic.twitter.com/ARdiwtYUKr

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 50χρονη σταρ ευχαρίστησε τον δικαστή και τους ενόρκους, γράφοντας πως «αισθάνθηκα ότι το να συναινέσω σε μια ψευδή αξίωση έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητά μου».

Από τη μεριά του, ο κατήγορος χαρακτήρισε την ετυμηγορία του δικαστηρίου «απογοητευτική», υποστηρίζοντας ότι το γεγονός ότι η Πάλτροου είναι διάσημη τη βοήθησε να βγει νικήτρια.

Η σύγκρουση με σκι μεταξύ της ηθοποιού και του συνταξιούχου οπτικού έγινε σε χειμερινό θέρετρο, στο Παρκ Σίτι της Γιούτα.

Ο 76χρονος Τέρι Σάντερσον υπέστη διάσειση και έσπασε τέσσερα από τα πλευρά του. Υποστήριξε επίσης ότι εξαιτίας του ατυχήματος υπέστη εγκεφαλική βλάβη και για αυτό τον λόγο αξίωνε αποζημίωση των 300.000 δολαρίων από τη Γκουίνεθ Πάλτροου.

Η πλευρά του Σάντερσον υποστήριξε ότι μια γυναίκα – η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν η διάσημη ηθοποιός – έκανε σκι με μεγάλη ταχύτητα πίσω από τον 76χρονο και έπεσε πάνω του. Στη συνέχεια, η σταρ του Χόλιγουντ έφυγε από το σημείο, ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας είχε πέσει κάτω αναίσθητος.

Αντίθετα, η πλευρά της Πάλτροου ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Σάντερσον που συγκρούστηκε με την ηθοποιό και εν τέλει και οι δύο τους έπεσαν κάτω. Σύμφωνα με τον άτυπο «νόμο» του σκι, ο σκιέρ που έρχεται από πίσω είναι υπαίτιος σε περίπτωση ατυχήματος.

Η δίκη για την υπόθεση ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες και χάρισε πολλά σκηνικά απείρου κάλλους.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Γκουίνεθ Πάλτροου περιέγραψε τη σύγκρουση με τον Σάντερσον σχεδόν σαν να ήταν σεξουαλική επίθεση.

«Εκανα σκι με τα δυο παιδιά μου, όταν δυο άλλα σκι μπήκαν ανάμεσα στα δικά μου, ανοίγοντας τα πόδια μου. Στη συνέχεια, ένα σώμα πίεζε το δικό μου και ακούστηκε ένα περίεργο μουγκρητό. Και οι δύο πέσαμε κάτω και ο Σάντερσον ήταν από πάνω μου», υποστήριξε μεταξύ άλλων η ηθοποιός για να δείξει ότι δεν ήταν αυτή υπαίτια για το ατύχημα.

Gwyneth Paltrow describes to a court the moment she claims Terry Sanderson crashed into her at a ski park in Utah.

She alleges Mr Sanderson was behind her when they made contact and was making a “strange grunting noise”.

Live: https://t.co/fBcaGTdKTG

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/1LTapNZGpw

— Sky News (@SkyNews) March 24, 2023