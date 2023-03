Ουκρανία: Τρεις ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών σήμερα στο Κίεβο

Τρεις ηγέτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκονται σήμερα στο Κίεβο, σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο όχι μόνο ηθικής, αλλά και υλικής υποστήριξης προς την Ουκρανία από χώρες που βίωσαν τον «υπαρκτό σοσιαλισμό» και τον σοβιετικό έλεγχο κατά τον 20ό αιώνα.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα έχουν μεταβεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ηγέτες της Σλοβακίας Εντουαρντ Χέγκερ, της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκόλομπ και της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Οπως σημείωσε το υπουργικό συμβούλιο της Σλοβενίας στο Twitter, οι σλοβενικές αρχές θέλουν «να επιδείξουν πολιτική υποστήριξη υπό το πρίσμα της συνολικής βοήθειας της Σλοβενίας στην Ουκρανία».

Το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ανέφερε νωρίτερα ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έφτασε στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ο κ. Χέγκερ συνοδεύεται από τον υπηρεσιακό υπουργό Αμυνας της Σλοβακίας Γιάροσλαβ Νάγκι και ότι ο τόπος και ο χρόνος συνάντησης των πολιτικών δεν έγινε γνωστός για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα στην Ουκρανία μετέβησαν πρεσβευτές και των 27 χωρών της Ε.Ε., με τη συμπλήρωση 400 ημερών ηρωικής άμυνας των Ουκρανών προ της ρωσικής επιθετικότητας.

🇪🇺 standing strong with 🇺🇦. For the 1st time since Russia’s invasion and devastation 400 days ago, Ambassadors of all 27 🇪🇺 Member States were in Ukraine. We are here to help its fight for freedom. Ukraine confirms effect of the EU’s support #EUMAM #EPF @EUAM_Ukraine @eu_eeas pic.twitter.com/GeBI63M9pb

— Delphine Pronk (@FienBZ) March 31, 2023