Ουκρανία: «Έπεσε» η Μπαχμούτ στα χέρια των μισθοφόρων Wagner

Oι μισθοφόροι της Wagner υποστήριξαν σήμερα πως κυρίευσαν το κτίριο του δημαρχείου της Μαχμούτ, στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας πως η κατάληψή του σημαίνει πως είναι πλέον «δική της» η πόλη «από νομική άποψη».

«Από νομική άποψη, η Μπαχμούτ καταλήφθηκε. Ο εχθρός είναι συγκεντρωμένος σε δυτικές περιοχές» της πόλης, ανέφερε ο επικεφαλής της Γεβγκένι Πριγκόζιν, μέσω Telegram.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση ο κ. Πριγκόζιν επιδεικνύει ρωσική σημαία με γραμμένη επιγραφή προς τιμή ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, μέγα υποστηρικτή της εισβολής —της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», κατά το Κρεμλίνο— στην Ουκρανία, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Κυριακή σε έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη. «Οι διοικητές των μονάδων που πήραν το κτίριο του δημαρχείου και όλο το κέντρο θα υψώσουν αυτήν τη σημαία», διαβεβαίωσε.

🎥Wagner chief declares ‘#Bakhmut captured’.

“April 2, 2023, 23:00 (MSK time), the administrative center of the city. Commanders of storming groups of the PMC Wagner will raise the Russian flag and flag of the PMC ‘Wagner’ on the city administration of Bakhmut.” pic.twitter.com/B60yzMhYqi

— Military Advisor (@miladvisor) April 2, 2023