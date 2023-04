Φιλιππίνες: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για την χρήση τεσσαρών στρατιωτικών βάσεων με το βλέμμα στην Κίνα

Οι Φιλιππίνες προσδιόρισαν τη Δευτέρα τις τοποθεσίες τεσσάρων νέων στρατιωτικών βάσεων στις οποίες θα αποκτήσουν πρόσβαση οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αμυντικής συμφωνίας που, όπως λένε οι αναλυτές, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της Κίνας.

Τρεις από τις βάσεις βρίσκονται στο κύριο νησί Λουζόν, κοντά στην Ταϊβάν, και μία στην επαρχία Παλαουάν στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας (SCS). Η περιοχή παρέχει μια περαιτέρω δικλίδα ασφαλείας στη Μανίλα έναντι της περιφερειακής διαμάχης για τη στρατηγικής σημασίας Νότια Σινική Θάλασσα.

#Philippines reveals locations of 4 new strategic sites for US military pact – It’s a total of 9 bases now

3 locations are close to Taiwan, 1 location is next to the #SouthChinaSea

Map of 4 new locations on the left & the 5 current locations on the righthttps://t.co/qEQ0lGCm9K pic.twitter.com/VqZ32SARO5

