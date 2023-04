Αντιδράσεις λόγω κόστους για το τζαμί της νέας πρωτεύουσας της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος έφτιαξε ένα νέο τζαμί στη νέα του διοικητική πρωτεύουσα, το οποίο ωστόσο έχει προκαλέσει σωρεία επικρίσεων λόγω του κόστους του.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση φτιάχνει μια νέα πόλη στην έρημο, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το σοβαρά συνωστισμένο Κάιρο.

Ωστόσο, η παρουσίαση του νέου Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου που περιλαμβάνει και το τζαμί, επικρίθηκε σφοδρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία συγκυρία που η χώρα είναι αντιμέτωπη με την εκτίναξη των τιμών και τον πληθωρισμό άνω του 30% τον Μάρτιο.

Το Νέο Ισλαμικό Κέντρο με το τέμενος εκτείνεται σε μια περιοχή 19.000 τετραγωνικών μέτρων και μπορεί να φιλοξενεί 107.000 πιστούς.

Το κόστος του τζαμιού άγγιξε τα 800 εκατομμύρια αιγυπτιακές λίρες (περί τα 26 εκατ. δολ.) και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Αφρικής.

Μάλιστα, το τέμενος διατηρεί τρία παγκόσμια ρεκόρ – ένα για τον πιο ψηλό άμβωνα που βρίσκεται σε ύψος 16,6 μέτρων, το δεύτερο και το τρίτο για τον βασικό πολυέλαιο του ναού που, ζυγίζοντας 24.300 κιλά, είναι ο πιο βαρύς στον κόσμο, και με διάμετρο 22 μέτρων, ο μεγαλύτερος.

Η Αίγυπτος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα και βαθύτερη οικονομική κρίση, με το εθνικό της νόμισμα να έχει χάσει το ήμισυ της αξίας έναντι του δολαρίου το περασμένο έτος, εκτοξεύοντας τον πληθωρισμό σε υψηλό πενταετίας.

«Υπερσπατάληση, παράνοια και πεταμένα λεφτά. Ο πιο ψηλός άμβωνας, ο βαρύτερος πολυέλαιος και οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Πουλήστε τον πολυέλαιο και τον άμβωνα και το τζαμί ολόκληρο αν αυτό βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος» γράφει χρήστης στο Facebook.

