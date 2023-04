Χιλή: Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,9 Ρίχτερ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή την Τρίτη, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

🔔#Earthquake (#sismo) M5.9 occurred 53 km W of #Copiapó (#Chile) 22 min ago (local time 15:08:46). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/EetEKd3zGn

🖥https://t.co/osMtopWE22 pic.twitter.com/KpiKVtnUMK

— EMSC (@LastQuake) April 4, 2023