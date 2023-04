Ισραήλ: Κυβερνοεπίθεση κατά κορυφαίων ΜΜΕ

Μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης του Ισραήλ υπέστησαν μαζική κυβερνοεπίθεση την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η ιστοσελίδα της οποίας επίσης δεν ήταν διαθέσιμη για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πίσω από την επίθεση βρίσκεται μια ομάδα χάκερ Anonymous Sudan. Εκτός από τον ιστότοπο της Jerusalem Post, επίθεση δέχθηκαν ιδίως οι σελίδες της ισραηλινής κρατικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εταιρείας Kan, καθώς και του ειδησεογραφικού καναλιού I24 με έδρα το Τελ Αβίβ, που εκπέμπει σε ξένες γλώσσες.

The Jerusalem Post’s website has been hacked. We are working to get back online, but in the meantime, you can still catch up on the latest news on our app.

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 5, 2023