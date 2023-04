ΗΠΑ: Συνελήφθη κατά λάθος πιλότος κατά τη διάρκεια άσκησης του FBI σε ξενοδοχείο

Πράκτορες του FBI και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική άσκηση στο κέντρο της Βοστώνης εισέβαλαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου και συνέλαβαν τον ένοικο του πριν συνειδητοποιήσουν ότι είχε γίνει λάθος.

Το FBI δήλωσε ότι το τμήμα του στη Βοστώνη βοηθούσε τον στρατό σε μια εκπαιδευτική άσκηση γύρω στις 10 το βράδυ της Τρίτης «για να προσομοιώσει μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικό περιβάλλον».

«Βασιζόμενοι σε ανακριβείς πληροφορίες, πήγαν σε λάθος δωμάτιο και συνέλαβαν τον ένοικο», ανέφερε το FBI.

UPDATE: The FBI issued a statement in response to the I-Team’s questions about a botched training exercise at a Boston hotel https://t.co/TE1TGXNlku pic.twitter.com/8070ikquBR

