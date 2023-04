Ισραήλ: Κινητοποίηση αστυνομίας και στρατού μετά τις φονικές επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ την κινητοποίηση εφέδρων της αστυνομίας και ενισχύσεων του στρατού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων, εκ των οποίων ένας Ιταλός τουρίστας, σε δύο επιθέσεις, εν μέσω νέας κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 21:35 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε περαστικούς σε ποδηλατόδρομο της λεωφόρου Κάουφμαν, μια μεγάλη παραλιακή αρτηρία στο Τελ Αβίβ, προτού ανατραπεί το όχημά του, σκοτώνοντας έναν 36χρονο άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη Ρώμη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον Ιταλό πολίτη Αλεσάντρο Παρίνι και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 7 άνθρωποι, ηλικίας από 17 ως 74 ετών, σύμφωνα με την Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ («Άστρο του Δαβίδ»), υπηρεσία αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού. Μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ βρίσκονται 4 τουρίστες: 3 Βρετανοί και 1 Ιταλός.

