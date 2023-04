Πυρκαγιά σε αποθήκη στο Αμβούργο – Προειδοποίηση για επικίνδυνες τοξίνες

Η αστυνομία του Αμβούργου προειδοποιεί τους κατοίκους για πιθανές τοξίνες στον αέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθηκών σε περιοχή κοντά στην πόλη.

BREAKING: A fire has broken out at storage facility near Hamburg, with possible chemicals and toxins in the smoke.

