Ταϊβάν: Προσομοίωση «αποκλεισμού» του νησιού από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου

Η Κίνα επιχείρησε σήμερα με τις στρατιωτικές ασκήσεις της την προσομοίωση ενός «αποκλεισμού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Δεκάδες αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να εφαρμόσουν έναν «αεροπορικό αποκλεισμό» του εν λόγω εδάφους που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε επίσης το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Taiwan is currently fully encircled by the Chinese military.

This includes 9 Chinese destroyers, an aircraft carrier, 71 fighter jets, and missile launchers. pic.twitter.com/9ISWwLoIpS — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) April 9, 2023

Νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε έντεκα πολεμικά πλοία και πενήντα εννέα στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από τη νήσο, καθώς το Πεκίνο θα διεξαγάγει γυμνάσια με πραγματικά πυρά, ολοκληρώνοντας τις τριήμερες ασκήσεις του.

Ο κινεζικός στρατός «συνεχίζει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν ως τις 10:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) ήταν μαχητικά και βομβαρδιστικά, εκ των οποίων πέρασαν τη διάμεση γραμμή και μπήκαν στην ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) τα 39.

VIDEO: PLA Air Force H-6K bomber conducts mock missile strike on island of Taiwan during drills on Sunday https://t.co/bqwizE7YhZ pic.twitter.com/Lm2ph91GZo — Global Times (@globaltimesnews) April 10, 2023

Αμερικανικό αντιτορπιλικό στη Νότια Σινική θάλασσα κατήγγειλε το Πεκίνο

Με φόντο τα παραπάνω η Κίνα καταδίκασε σήμερα «την παρείσφρηση» ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού σε περιοχή της Νότιας Σινικής θάλασσας την οποία διεκδικεί το Πεκίνο, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι το USS Milius διεξάγει μια «επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στην περιοχή.

On April 10, the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea near the Spratly Islands, consistent with international law. Read more: https://t.co/BcOAXsufuO pic.twitter.com/PNyja70Vbv — 7th Fleet (@US7thFleet) April 10, 2023

«Το πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό USS Milius πραγματοποιήσε παράνομη παρείσφρηση στα ύδατα που βρίσκονται δίπλα στον ύφαλο Μιστσίφ, στα νησιά Νάνσα της Κίνας, χωρίς την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Τιάν Γιουνλί εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η κινεζική Πολεμική Αεροπορία «ακολούθησε και παρακολούθησε το πλοίο».

Νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε επισημάνει ότι το USS Milius διεξήγαγε «επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», την ώρα που ο κινεζικός στρατός πραγματοποιεί γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν.

«Αυτή η επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σεβάστηκε τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας», τόνισε στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, διευκρινίζοντας ότι το αντιτορπιλικό βρίσκεται κοντά στα νησιά Σπράτλι.

Τα USS Milius πέρασε σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από τον ύφαλο Μιστσίφ, τον οποίο διεκδικεί η Κίνα και άλλες χώρες της περιοχής, σημείωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Η διέλευση του αμερικανικού αντιτορπιλικού από αυτή την αμφισβητούμενη περιοχή έγινε την ώρα που η Κίνα διεξάγει για τρίτη συνεχή ημέρα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, μετά τη συνάντηση της προέδρου του νησιού Τσάι Ινγκ- γουέν με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Κέβιν Μακάρθι.

