Κεντάκι: Πυροβολισμοί σε τράπεζα – Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί και έξι οι τραυματίες του νέου επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο του Λούσβιλ στο Κεντάκι, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης του νέου αυτού αιματηρού περιστατικού έξω από το κτίριο της Old National Bank «έχει εξουδετερωθεί και δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Προσώρας, ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών ή έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, κι αν είναι ή όχι ένας από τους πέντε νεκρούς.

LIKE AND RETWEET! FOLLOW MY TWITTER FOR UPDATES FOLLOW ME AT TWITCH FOR REAL NEWS, DAILY LIVE COVERAGE pic.twitter.com/Q69scFgD6M

HAPPENING NOW: #LIVE #Activeshooter near 333 E. Main St in #Louisville , #KY

«Βρισκόμουν στα φανάρια και το πρώτο πράγμα που είδα… Ήταν ένας τύπος στη διασταύρωση του δρόμου και κειτόταν κάτω, στην είσοδο ενός ξενοδοχείου» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο WDRB.

Δεκάδες περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου, με την αστυνομία της πόλης να έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις πλησίον της περιοχής.

#BREAKING HEAVY police presence here in the area of 300 Main St. in Louisville.

Police are urging you avoid the area. They say there is a “major police incident” in this area.

We are working to get more information from LMPD right now. Info is very limited at the moment. @WLKY pic.twitter.com/Zzlg88SvfQ

— Munashe Kwangwari (@MunasheWLKY) April 10, 2023