Ταϊβάν: Πώς τα σήματα της πολεμικής αεροπορίας σατιρίζουν τον Σι Τζινπίνγκ και γίνονται ανάρπαστα

Οι κάτοικοι της Ταϊβάν σπεύδουν να αγοράσουν αυτοκόλλητα, τα οποία έχουν γίνει δημοφιλή από τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας και τα οποία απεικονίζουν μια μαύρη αρκούδα της Φορμόζα να χτυπά τον «Γουίνι-το-Αρκουδάκι» ένα καρτούν που πολλοί στην Κίνα και την Δύση παρομοιάζουν με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η απειλούμενη με εξαφάνιση μαύρη αρκούδα της Φορμόζα θεωρείται σύμβολο της ταυτότητας της Ταϊβάν.

Ο σχεδιαστής του σκίτσου αναφέρει στο Reuters τεράστια αύξηση στις παραγγελίες μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας όπου απεικονίζεται στο μπράτσο ενός πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. «Ήθελα να τονώσω το ηθικό των στρατευμάτων μας», δήλωσε ο Άλεκ Χσου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος Wings Fan Goods Shop.

🇹🇼🇨🇳 | Taiwan fighter plane pilot is shown in a photo with a patch where a Taiwanese black bear is seen holding a national flag and hitting Winnie-the-Pooh (mocking the resemblance of Chinese President Xi Jinping).#taiwan #china #news pic.twitter.com/K0C5cHaCKE

— F.M NEWS (@fmnews__) April 9, 2023