HΠΑ: Αυτός είναι ο μικρότερος σκύλος του πλανήτη

Η Περλ, ένα τσιουάουα, είναι ο μικρότερος σκύλος του πλανήτη, όπως ανακοίνωσε το Γκίνες, που καταγράφει τα πιο περίεργα παγκόσμια ρεκόρ του πλανήτη.

Η Περλ προκρίθηκε για τον τίτλο, αφού ένας κτηνίατρος στο νοσοκομείο ζώων Crystal Creek, στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου γεννήθηκε, χρησιμοποίησε ένα ειδικό όργανο μέτρησης σκύλων για να διαπιστώσει ότι το ύψος της ήταν μόλις κάτω από 9,14 εκατοστά (3,6 ίντσες) και το μήκος της 12,7 εκατοστά (5 ίντσες). Αυτό σημαίνει ότι είναι κοντύτερη από το συνηθισμένο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ανέφερε το Γκίνες σε ανακοίνωσή του.

Ετσι, λοιπόν, η Περλ διαδέχεται τη Μίλι, αδελφή της μητέρας της, η οποία κατείχε το ρεκόρ μέχρι τον θάνατό της.

Say hello to the shortest dog in the world, Pearl 🐶 https://t.co/8lVcgmMOXs

— Guinness World Records (@GWR) April 9, 2023