Νέα γκάφα Μπάιντεν: Μπέρδεψε ομάδα ράγκμπι με στρατιωτική μονάδα που πολέμησε κατά του IRA

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του ταξιδιού του στην Ιρλανδία, αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της επετείου των 25 χρόνων από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, ο Τζο Μπάιντεν κατάφερε να αποφύγει τις ιστορικές και πολιτικές κακοτοπιές. Οχι, όμως, για πολύ.

Μόλις πέρασε στο έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας, υπέπεσε σε (ακόμη) μία γκάφα, μπερδεύοντας την ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, την All Blacks, με την περιβόητη στρατιωτική μονάδα «Black and Tans» που πολέμησε τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA) πριν από έναν αιώνα.

Στο τέλος μιας ομιλίας του σε παμπ, το βράδυ της Τετάρτης, ο Μπάιντεν, που συνοδευόταν από τον Ιρλανδό υπουργό Εξωτερικών Μιχόλ Μάρτιν και τον σταρ παίκτη του ράγκμπι Ρομπ Κίρνεϊ, προσπάθησε να κάνει μια φιλοφρόνηση στον τελευταίο για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματά του – όταν η ομάδα ράγκμπι της Ιρλανδίας νίκησε εκείνη της Νέας Ζηλανδίας, επονομαζόμενη και All Blacks λόγω των εμφανίσεών της, μετά από 111 χρόνια, το 2016.

«Είναι εκπληκτικός παίκτης και διέλυσε τότε τους Black and Tans» ανέφερε ο Μπάιντεν, με τους παριστάμενους να ξεσπούν σε γέλια.

In yet another incoherent babble at an Irish pub Joe Biden speaks of his delight at Ireland beating the “hell out of the Black and Tans”.

He meant the All Blacks of New Zealand.

The Black and Tans were a British unit during the 1919-21 Irish independence war.

Utter embarrassment. pic.twitter.com/MBzCBOMVsG

— Darren Grimes (@darrengrimes_) April 13, 2023