Αλάσκα: «Μυστήρια» περιδινούμενη σπείρα εμφανίστηκε στο Βόρειο Σέλας

Ενας σπειροειδής σχηματισμός που έμοιαζε με «μίνι» γαλαξία έκανε την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουράνιο θόλο της Αλάσκας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι λάτρεις της νυχτερινής παρατήρησης που κατέγραφαν το Βόρειο Σέλας, αιφνιδιάστηκαν στη θέα του αλλόκοτου ουράνιου σχηματισμού.

Παρά το αλλόκοτο σχήμα της, η προέλευση της γαλάζιας αυτής σπείρας κάθε άλλο παρά μυστήρια είναι. Πρόκειται για αποτέλεσμα της περίσσειας καυσίμων που απελευθερώθηκαν από πύραυλο της SpaceX που εκτοξεύτηκε από την Καλιφόρνια περίπου τρεις ώρες πριν.

Όπως εξηγεί ο διαστημικός φυσικός, Ντον Χάμπτον, αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Fairbanks της Αλάσκας, κάποιες φορές οι πύραυλοι διαθέτουν καύσιμα που χρειάζεται να απορριφθούν.

