Ο Ελον Μασκ ετοιμάζει το αντίπαλο δέος του ChatGPT

Στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνει και ο Ελον Μασκ, παρά τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει για την τεχνολογία αυτή, ετοιμάζοντας το TruthGPT, το αντίπαλο δέος του ChatGPT.

Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον του Fox News, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επέκρινε την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, λέγοντας ότι «εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη να λέει ψέματα» και ότι έχει γίνει «μια κλειστή πηγή, μια εταιρεία που νοιάζεται μόνο για τα κέρδη και έχει στενή συμμαχία με τη Microsoft».

Από τα «πυρά» του Μασκ δεν ξέφυγε ούτε ο Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google, επειδή «δεν παίρνει στα σοβαρά» την ασφάλεια έναντι της τεχνητής νοημοσύνης.

WATCH: Twitter CEO @ElonMusk gets candid with Fox News’ @TuckerCarlson on purchasing the platform and the need for AI regulation pic.twitter.com/Pa9LAD9oA5

Αντίθετα, ο Ελον Μασκ προέταξε το δικό του γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης: «Θα ξεκινήσω κάτι που αποκαλώ “TruthGPT” ή μια τεχνητή νοημοσύνη που θα ψάχνει εις το έπακρον την αλήθεια για να καταλάβει τη φύση του σύμπαντος».

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι το TruthGPT «ίσως είναι το καλύτερος δρόμος για την ασφάλεια», καθώς θα είναι ένα πρόγραμμα που «δεν θα είναι πιθανό να αφανίσει την ανθρωπότητα».

Ο Μασκ παραδέχτηκε, βέβαια, ότι μπαίνει αργά στη μάχη των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, παρ’ όλα αυτά θα προσπαθήσει να φτιάξει μια «τρίτη επιλογή» απέναντι στο ChatGPT των OpenAI/Microsoft και στο Bard της Google.

Πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι ο Μασκ βρίσκεται σε κυνήγι ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης από την Google της Alphabet Inc για να ξεκινήσει τη startup για να ανταγωνιστεί το OpenAI.

Εξάλλου, τον περασμένο μήνα δήλωσε στη Νεβάδα μια εταιρεία με το όνομα X.AI Corp. Η εταιρεία αναφέρει τον Μασκ ως τον μοναδικό διευθυντή και τον Τζάρεντ Μπίρτσαλ, τον διευθύνοντα σύμβουλο του οικογενειακού γραφείου του Μασκ, ως γραμματέα.

Στη συνέντευξή του στο Fox News, το αφεντικό των Tesla, SpaceX και Twitter επανέλαβε την προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «είναι πιο επικίνδυνη από ένα κακοσχεδιασμένο αεροσκάφος ή αυτοκίνητο».

«Εχει τη δυνατότητα να αφανίσει τον πολιτισμό», υπογράμμισε ο Ελον Μασκ.

Για παράδειγμα, όπως είπε, μια υπερβολικά έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει εξαιρετικά καλά και πιθανώς να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη.

Το Σαββατοκύριακο, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι όταν είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα, ενώ εκείνος ήταν ακόμα πρόεδρος των ΗΠΑ, του είχε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης.

I saw it happening from well before GPT-1, which is why I tried to warn the public for years.

The only one on one meeting I ever had with Obama as President I used not to promote Tesla or SpaceX, but to encourage AI regulation.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023