Σουδάν: 24ωρη κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσαν οι RSF, αρνούνται οι Ενοπλες Δυνάμεις

Κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες στο Σουδάν ανακοίνωσαν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), έπειτα από σχετική έγκριση του επικεφαλής τους, στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο (γνωστού και ως «Χεμέντι»).

Από την άλλη, ο στρατός του Σουδάν αρνήθηκε ότι συμφώνησε. Ετσι, ο Χεμεντί κατηγορεί τώρα τον σουδανικό στρατό ότι «απέτυχε να τηρήσει την εκεχειρία, βομβαρδίζοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές από αέρος και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

«Αναμένουμε να έχουμε περισσότερες συζητήσεις με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών (Αντονι Μπλίνκεν) για το πώς να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτές τις παραβιάσεις», τόνισε ο Νταγκάλο σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter.

Following a conversation with U.S. Secretary of State @SecBlinken and outreach by other friendly nations similarly calling for a temporary ceasefire, The RSF reaffirms its approval of a 24 HR armistice to ensure the safe passage of civilians and the evacuation of the wounded. 1/4

