Ιστορικό κύμα καύσωνα στην Ασία – Ακραίες θερμοκρασίες σε Ταϊλάνδη και Κίνα

Πολυάριθμα ρεκόρ ζέστης έχουν καταρριφθεί σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κίνα κι άλλα μέρη τις τελευταίες ημέρες, καθώς η περιοχή παραμένει στη δίνη ενός καυτού και επικίνδυνου κύματος καύσωνα. Ειδικότερα η Ταϊλάνδη βιώνει ασυνήθιστα ακραίες συνθήκες, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τον «χειρότερο απριλιανό καύσωνα στην ιστορία της Ασίας».

Ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι συνήθως οι θερμότεροι μήνες της Ταϊλάνδης, αλλά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών.

Επίσης, την Παρασκευή, η Ταϊλάνδη ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά στην ιστορία, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία, (45,4 βαθμούς Κελσίου), σημειώθηκε στην πόλη Τακ εν μέσω του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς.

Η Πολιτεία συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους ώστε να αποφύγουν τη θερμοπληξία.

Η Arabiaweather.com, μια ιδιωτική μετεωρολογική εταιρεία με έδρα την Ιορδανία, ανέφερε ότι το προηγούμενο ρεκόρ όλων των εποχών στην Ταϊλάνδη ήταν 44,6 βαθμοί Κελσίου, που σημειώθηκε το 2016 στην επαρχία Mae Hong Son.

Thailand 🇹🇭 just measured over 45°C for the first time on record. A new national heat record has been set.

A brutal heatwave tightens its grip across more than a dozen countries in Asia.

[THREAD] pic.twitter.com/I1Ej3lOEMg

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) April 15, 2023