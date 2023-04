Περιοδεία Λαβρόφ στη Λατινική Αμερική με μηνύματα κατά της Δύσης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αναχώρησε χθες Τετάρτη το απόγευμα από τη Νικαράγουα για την Κούβα έπειτα από μόλις τετράωρη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα.

Μετά την άφιξή του το μεσημέρι από τη Βενεζουέλα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφυγε από τη Μανάγουα περίπου τέσσερις ώρες αργότερα για την Κούβα, τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της οποίας πήγε επίσης στη Βραζιλία.

«Οι δυτικοί, υπό την αιγίδα χωρών όπως οι ΗΠΑ (…) προσπαθούν να εξαπλώσουν την ηγεμονία τους με συγκρούσεις όπως αυτή στην Ουκρανία», είπε ο κ. Λαβρόφ στις κάμερες πριν από την αναχώρησή του.

Η Ροσάριο Μουρίγιο, αντιπρόεδρος και σύζυγος του κ. Ορτέγα, εξήρε την επίσκεψη του κ. Λαβρόφ στη Νικαράγουα, δηλώνοντας πως η χώρα τον υποδέχεται «θερμά» ως αντιπρόσωπο «αδελφών λαών» που «πιστεύουν στην ειρήνη».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ συναντήθηκε, πέραν του προέδρου Ορτέγα, με τον ομόλογό του Ντένις Μονκάδα, τον υπουργό Οικονομικών Ιβάν Ακόστα και τον σύμβουλο της προεδρίας για τις επενδύσεις, το εμπόριο και τη συνεργασία Λαουρεάνο Ορτέγα Μουρίγιο, γιο του προεδρικού ζεύγους, πρόσθεσε η κυρία Μουρίγιο.

📸 #FamilyPhoto: Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov, Foreign Minister of Nicaragua Denis #Moncada and Special Representative of the President of Nicaragua for Russian Affairs Laureano #Ortega 🇷🇺🤝🇳🇮

📍 Managua, April 19, 2023

