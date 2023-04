Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πράσινο φως» για τη μεταρρύθμιση του Μεταναστευτικού

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Για «ιστορική» μέρα μιλούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς εγκρίθηκαν σήμερα οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο.

We did our part.

With today’s vote, @Europarl_EN has a strong mandate to start negotiations on Migration & Asylum Pact.

No Member State can face this challenge alone.

We expect @EUCouncil to live up to its promises in time for a deal to be reached by next year.

We can do it.

— Roberta Metsola (@EP_President) April 20, 2023