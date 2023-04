SpaceX: Εκτοξεύτηκε αλλά εξερράγη στον αέρα το Starship

Ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ εκτοξεύτηκε από το Τέξας -στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης, που οι κατασκευαστές του της SpaceX ελπίζουν πως θα είναι το πρώτο βήμα για ένα ανθρώπινο ταξίδι στον Αρη– αλλά εξερράγη μέσα σε 4 λεπτά

Επειτα από μια προγραμματισμένη εκτόξευση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που ακυρώθηκε λόγω ενός ζητήματος πίεσης, το μήκους 120 μέτρων πυραυλικό σύστημα Starship απογειώθηκε -χωρίς πλήρωμα- στις 8:33 π.μ. τοπική ώρα (16:33 ώρα Ελλάδος).

Κατάφερε να αυξήσει την ταχύτητα του, αλλά στη συνέχεια άρχισε να περιστρέφεται, προτού εκραγεί, περίπου τέσσερα λεπτά αφότου απογειώθηκε.

Οπως φάνηκε τα δύο τμήματα του συστήματός του δεν μπόρεσαν να διαχωριστούν σωστά μετά την απογείωση, προκαλώντας την αστοχία που συνέβη.

Μόλις οι μηχανικοί προσδιορίσουν τι πήγε στραβά, θα μπορέσουν να ενσωματώσουν αλλαγές σε δοκιμαστικές πτήσεις άλλων πρωτότυπων Starships, που ως επί το πλείστον είναι τελειωμένα και σχεδόν έτοιμα για εκτόξευση.

Η στιγμή της εκτόξευσης

Πριν από την εκτόξευση, ο ιδρυτής της εταιρείας, Ελον Μασκ, είχε περιορίσει τις προσδοκίες, λέγοντας ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες πριν το Starship πετύχει τη δοκιμαστική πτήση.

Η SpaceX παραμένει η κυρίαρχη εταιρεία στις παγκόσμιες διαστημικές πτήσεις.

Οι πύραυλοι Falcon 9 έχουν ήδη ταξιδέψει στο διάστημα 24 φορές το 2023.

Ο πύραυλος, με ύψος μεγαλύτερο από το Αγαλμα της Ελευθερίας, επρόκειτο αρχικώς να εκτοξευτεί πριν από λίγες ημέρες από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, στη διάρκεια ενός δίωρου χρονοδιαγράμματος δυνητικών εκτοξεύσεων που ξεκίνησε στις 8.00 π.μ. (15:00 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε, σε απευθείας μετάδοση, κατά τα τελευταία λεπτά της αντίστροφης μέτρησης, πως αναβάλλει την προσπάθεια πτήσης για τουλάχιστον 48 ώρες, επικαλούμενη ένα θέμα συμπίεσης στον κάτω όροφο του βοηθητικού πυραύλου προώθησης.

Η εκτόξευση του οχήματος στο Διάστημα για πρώτη φορά θα ήταν ένα ορόσημο για τις φιλοδοξίες της SpaceX να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη και τελικά στον Αρη.

Αν και σε tweet του ο Ελον Μασκ εμφανίστηκε ικανοποιημένος, το πλήγμα ήταν διπλό, καθώς η Tesla ανακοίνωσε μείωση κερδών κατά 24% σε ετήσια βάση, προκαλώντας σοβαρή πτώση της τιμής της μετοχής στη Wall Street κατά 7% αυτή την ώρα…

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023