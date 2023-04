Γαλλία: Εισβολή διαδηλωτών σε κτίριο του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι

Συνεχίζεται η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία με αφορμή τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Μακρόν. Συγκεκριμένα, ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε σήμερα, Πέμπτη, στα γραφεία της χρηματιστηριακής εταιρείας Euronext στο Παρίσι. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να επωμιστούν το οικονομικό βάρος για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού.

Κρατώντας τις σημαίες συνδικάτων, ομάδα μερικών εκατοντάδων διαδηλωτών κατέλαβε την είσοδο του Euronext και άναψε κόκκινες φωτοβολίδες φωνάζοντας το δημοφιλές σύνθημα: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμα κι αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ». Οπως επίσης: «Μακρόν παραιτήσου!»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχαν σημειωθεί παρόμοιες σκηνές στα γραφεία της Blackrock στο Παρίσι.

A group of protesters briefly invaded offices of stockmarket operator Euronext in Paris’ La Defense business district as part of wider protests against a rise in the retirement age https://t.co/sx1lvPf0YP pic.twitter.com/n7t1mDRelM

