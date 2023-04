Ουκρανία – Κριμαία: Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του Κινέζου πρέσβη στο Παρίσι

Η Γαλλία, η Ουκρανία και οι χώρες της Βαλτικής εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο πρεσβευτής της Κίνας στο Παρίσι αμφισβήτησε την κυριαρχία πρώην σοβιετικών χωρών, όπως η Ουκρανία.

Ερωτηθείς σχετικά με τη θέση του για το αν η Κριμαία είναι τμήμα της Ουκρανίας ή όχι, ο κινέζος πρεσβευτής Λου Σαγέ (Lu Shaye) δήλωσε σε συνέντευξή του, που μεταδόθηκε προχθές, Παρασκευή, από τη γαλλική τηλεόραση, ότι η Κριμαία είναι ιστορικά τμήμα της Ρωσίας και προσφέρθηκε στην Ουκρανία από τον πρώην σοβιετικό ηγέτη Νικήτα Χρουστσόφ.

«Αυτές οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ δεν έχουν πραγματικό καθεστώς στο διεθνές δίκαιο επειδή δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία για την υλοποίηση του κυρίαρχου καθεστώτος τους», πρόσθεσε ο Σαγέ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, χαρακτήρισε, από την πλευρά του, «απαράδεκτες τις δηλώσεις του Κινέζου πρέσβη στη Γαλλία που αμφισβητεί την κυριαρχία των χωρών που ανεξαρτητοποιήθηκαν με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης το 1991».

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.

The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy.

