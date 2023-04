Σουδάν: «Αδειάζει» από ξένους το Χαρτούμ – Απεγκλωβίστηκαν οι πρώτοι Ελληνες

Η μία μετά την άλλη, οι χώρες της Δύσης απομακρύνουν τους πολίτες τους από τα εδάφη του Σουδάν, όπου εδώ και περίπου μια εβδομάδα μαίνονται συγκρούσεις, εμφυλιοπολεμικού τύπου, ανάμεσα στον επίσημο στρατό από τη μια πλευρά και σε παραστρατιωτικές δυνάμεις από την άλλη.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 15 Απριλίου και έπειτα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην αφρικανική χώρα (με τους νεκρούς να ανέρχονται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 420, σύμφωνα με όσα αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ) και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, εν μέσω εχθροπραξιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Οι επίσημες ένοπλες δυνάμεις της χώρας υπό τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν από τη μία πλευρά, και οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό ή Χεμέντι από την άλλη, μάχονται για τη νομή της εξουσίας στο εσωτερικό, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνονται πιθανές προοπτικές εκτόνωσης της κρίσης.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο εντεινόμενης βίας και αδιεξόδων, οι χώρες της Δύσης έχουν επιδοθεί πια σε μια – πρακτικά περίπλοκη και δύσκολη, όπως λέγεται – κούρσα για την απομάκρυνση των υπηκόων τους από τα εδάφη του Σουδάν.

Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία κ.ά. έχουν ήδη προχωρήσει σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης συνολικά χιλιάδων δυτικών υπηκόων, διπλωματών και όχι μόνο, από τη χώρα, αξιοποιώντας ως ενδιάμεσους σταθμούς την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Τζιμπουτί κ.ά., ενώ σε επιχειρήσεις εκκένωσης και απεγκλωβισμού υπηκόων τους έχουν προχωρήσει και πολλές αραβικές χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται από αέρος, Κάποιες χώρες, όμως, προτίμησαν να απομακρύνουν τους υπηκόους τους δια θαλάσσης, μέσω του Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο απέχει 800 χιλιόμετρα από το Χαρτούμ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στο Σουδάν και του συντονισμού των ενεργειών για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από τη χώρα αυτή της Αφρικής, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, δύο συσκέψεις της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, με συμμετοχή της υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, του πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο και του ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη έλαβε χώρα το πρωί και η δεύτερη ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε συνέχεια των διαρκών επικοινωνιών του υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί. Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Τζιμπουτί βρίσκονται ήδη η πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και ο επίτιμος πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Κολονά, καθώς και προς την Γαλλίδα υφυπουργό Εξωτερικών, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών, Κατρίν Κολονά, και τη Γαλλίδα ΥΦΥΠΕΞ Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.

Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως σημειώνει σε σημερινή σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, πρόκειται να μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 24 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα του Σουδάν αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο του ΣΕΥ αύριο, με τον κ. Δένδια να θέτει τον απεγκλωβισμό των πολιτών της ΕΕ από την αφρικανική χώρα ως ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια και ο απεγκλωβισμός των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Σουδάν. Η κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της προς αυτόν τον σκοπό. Στον κατάλογο των Ελλήνων πολιτών προς απεγκλωβισμό περιλαμβάνονται και οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας», είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ενώ παράλληλα σήμερα αποφασίστηκε και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η μεταστάθμευση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (ενός C-130 και ενός C-27J) μαζί με στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων στην Αίγυπτο ώστε να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών. Όπως έγινε γνωστό μάλιστα από το ΓΕΕΘΑ σήμερα το βράδυ, αυτά τα δυο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27J προσγειώθηκαν σε αεροδρόμιο στη νότια Αίγυπτο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες: στις 18 και στις 22 Απριλίου.

«Οι πρώτες εκκενώσεις διπλωματών και πολιτών μας της ΕΕ ξεκίνησαν από το Χαρτούμ», αναφέρει, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο Twitter, ευχαριστώντας τον Ζοζέπ Μπορέλ, τους Ευρωπαίους διπλωμάτες «για τις συνεχείς προσπάθειές τους», τη Γαλλία «που ηγήθηκε» και το Τζιμπουτί.

Από το Άμστερνταμ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Βόπκε Χούκστρα είπε ότι Ολλανδοί κατάφεραν να φύγουν από το Χαρτούμ με γαλλικό αεροσκάφος, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για μια «πολύ περίπλοκη επιχείρηση» που γίνεται με τη βοήθεια της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών.

Γαλλικές πηγές ανέφεραν σήμερα ότι «ένα πρώτο αεροσκάφος αναχώρησε από το Χαρτούμ και αναμένεται να φτάσει στο Τζιμπουτί γύρω στις 18.00», ενώ ένα δεύτερο «βρίσκεται ήδη στην περιοχή και αναμένεται να απογειωθεί στις 17.30». Περίπου 100 άτομα επέβαιναν σε κάθε ένα από αυτά τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ωστόσο διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού μπορεί να συνεχιστούν για άλλες μία ή δύο ημέρες.

«Ο στόχος μας είναι να απομακρύνουμε αεροπορικώς το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό (Γερμανών) υπηκόων από το Χαρτούμ, δεδομένης της επικίνδυνης κατάστασης στο Σουδάν. Στο μέτρο του δυνατού, θα πάρουμε μαζί και υπηκόους της ΕΕ και άλλων χωρών», ανέφεραν από την πλευρά τους σήμερα πηγές της γερμανικής κυβέρνησης.

Το πρώτο στρατιωτικό αεροσκάφος που έστειλε η Γερμανία στο Σουδάν προσγειώθηκε στο Χαρτούμ λίγα λεπτά πριν από τις 17.00 (ώρα Ελλάδας) αλλά για την απομάκρυνση των Γερμανών και των πολιτών άλλων χωρών θα χρειαστεί χρόνος, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

