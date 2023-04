Ζελένσκι: Πάνω από 60 μουσεία και χώροι πολιτισμού έχουν καταστραφεί από ρωσικές επιθέσεις

Άλλο ένα μουσείο, αυτή τη φορά σε περιοχή του Χαρκόβου, έπληξε η ρωσική αεροπορία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και προκαλώντας καταστροφές στο κτήριο, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πάνω από 60 μουσεία και γκαλερί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους κατακτητές» από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως δύο γυναίκες σκοτώθηκαν μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους S-300 στο μουσείο του Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, περίπου 10 χλμ από την πρώτη γραμμή.

Ο Ζελένσκι πόσταρε βίντεο του κατεστραμμένου κτηρίου του μουσείου, μέρος του οποίου είχε καταρρεύσει.

❝All those guilty of these war crimes will definitely be brought to justice and it will be merciless❞

