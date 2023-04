Πώς ένα γιγαντιαίο πάντα έγινε σύμβολο επιδείνωσης των διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας

Το 2003, κατά την άφιξή της από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν σπεύσει στο διεθνές αεροδρόμιο του Μέμφις για να καλωσορίσουν τη Για Για (Ya Ya), ένα γιγαντιαίο πάντα.

Τότε, δύο χρόνια μετά την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με τη στήριξη των ΗΠΑ, η άφιξη της ασπρόμαυρης, μαλλιαρής πρέσβειρας καλών σχέσεων, είχε αποτελέσει -στο πλαίσιο της περίφημης διπλωματίας των panda- την επισφράγιση των καλών διμερών σχέσεων σε ένα φάσμα τομέων, από την οικονομία έως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Δύο δεκαετίες μετά, καθώς η Για Για αποχαιρέτησε το Μέμφις, επιβιβαζόμενη στην πτήση επιστροφής στην Κίνα, γινόταν το σύμβολο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, Ανατολής και Δύσης, σχέσεις που έχουν φτάσει στο ναδίρ των τελευταίων πενήντα χρόνων.

Η Για Για που ταξιδεύει με το ειδικό αεροσκάφος της FedEx «panda express» αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με το CNN, η θέα της 22χρονης λιπόσαρκης αρκούδας σε πρόσφατες φωτογραφίες, που έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την «αφράτη», στρουμπουλή όψη της παλιότερα, έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην Κίνα, με πολλούς να θεωρούν πως δεν της δόθηκε επαρκής φροντίδα και προσοχή από τους ανθρώπους του ζωολογικού κήπου του Μέμφις.

