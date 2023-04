Οι εκλογές στην εποχή των deepfakes

Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν, άλλοτε, κάτι το οποίο ο μέσος δυτικός ψηφοφόρος θα μπορούσε να περιγράψει μεν αλλά κατά τρόπο μάλλον αφηρημένο. Οι συσκευές που χρησιμοποιούσε μπορεί να την είχαν ήδη σε έναν βαθμό ενσωματώσει στις λειτουργίες τους ως τεχνολογία, ο ίδιος ωστόσο δεν είχε καμία «απτή» σχέση μαζί της, τουλάχιστον όχι εν γνώσει του.

Όλα αυτά, ωστόσο, άλλαξαν τον περασμένο χρόνο, όταν εκατομμύρια «απλοί» ψηφοφόροι άρχισαν να δοκιμάζουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT της OpenAI και το DALL-E.

Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, ως τεχνολογία «εκδημοκρατίζεται», διαμορφώνοντας όμως κατά αυτόν τον τρόπο ένα περιβάλλον νέων πιέσεων σε βάρος της ιδίας της δημοκρατίας, όπως αναφέρει ο Θορ Μπένσον σε άρθρο του για το αμερικανικό περιοδικό Wired.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump’s arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αρχίσουν να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα αποκτώντας διαστάσεις απειλής ενόψει των αμερικανικών προεδρικών του 2024, ειδικά εάν πολλαπλασιαστούν τα ηχητικά αρχεία, οι εικόνες και τα βίντεο των υποψηφίων που αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ αλήθειας και ψεύδους θα μπορούσε να αρχίσει να θολώνει πολύ περισσότερο από όσο ήδη έχει σε μια εποχή αχαλίνωτης παραπληροφόρησης, σημειώνει στο άρθρο του το Wired.

«Έχουμε δει αρκετά δραματικές αλλαγές αναφορικά με τα εργαλεία παραγωγής, ιδίως τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι η κλίμακα του περιεχομένου που βλέπουμε τώρα να παράγεται σχετίζεται άμεσα με αυτό το δραματικό άνοιγμα της προσβασιμότητας (σ.σ. των AI εργαλείων σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό απλών χρηστών)», σχολιάζει ο ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης Henry Ajder, μιλώντας στο Wired.

Το ερώτημα δεν είναι εάν θα υπάρξει υλικό πολιτικής/κομματικής προπαγάνδας που θα προέρχεται από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης καθώς κάτι τέτοιο ήδη συμβαίνει.

Ο Έλιοτ Χίγκινς, της ερευνητικής ομάδας Bellingcat, δημοσίευσε τον περασμένο Μάρτιο στο Twitter φωτογραφίες αστυνομικών που συλλαμβάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφίες τις οποίες δημιούργησε με το πρόγραμμα Midjourney v5 όπως παραδέχτηκε δημόσια ο ίδιος, αναφέροντας ότι, προφανώς, δεν πρόκειται για πραγματικά ενσταντανέ.

Το «προφανές», ωστόσο, δεν είναι πάντοτε το ίδιο προφανές σε όλους, ειδικά εάν τα κίνητρα πίσω από τη δημιουργία του είναι κακόβουλα ή αθέμιτα.

Σημειώνεται ότι προ μηνών είδε το φως της δημοσιότητας και ένα fake-video στο οποίο ο Τζο Μπάιντεν παρουσιάζεται να δηλώνει ότι «μπορεί να έχει δόσεις άνοιας που και που, αλλά έχει και μυαλό ξυράφι…» που τον καθιστά «εξυπνότερο από τις μεγαλύτερες διάνοιες της τεχνολογίας», ενώ προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ήταν και οι σκηνές χάους σε έτερο, ρεπουμπλικανικής προέλευσης, βίντεο με θέμα όσα θα συνέβαιναν στις ΗΠΑ αλλά και εκτός των αμερικανικών συνόρων εάν («what if…») ο Μπάιντεν εξασφάλιζε μια νέα τετραετία στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε δει το φως της δημοσιότητας και ένα fake video στο οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλούσε τους στρατιώτες του να παραδοθούν καταθέτοντας τα όπλα.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια της κομματικής προπαγάνδας καθώς κάτι τέτοιο ήδη συμβαίνει.

Πλέον το ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν ο καθένας θα μπορεί να ανοίγει τον φορητό του υπολογιστή και, καταβάλλοντας ελάχιστη προσπάθεια, να δημιουργεί στα γρήγορα ένα πειστικό πλην όμως deepfake «ντοκουμέντο» με πρωταγωνιστή έναν πολιτικό;

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022