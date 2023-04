Εντ Σίραν: Υπερασπίστηκε με τη φωνή του και μια κιθάρα την αθωότητά του σε δίκη πνευματικών δικαιωμάτων

Με τη φωνή του και μια κιθάρα υπερασπίστηκε την αθωότητά του στην κατηγορία της λογοκλοπής σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο Βρετανός μουσικός, Εντ Σίραν.

Ο Σίραν κατέθεσε κατά την τρίτη ημέρα της δίκης στη Νέα Υόρκη κόντρα στις κατηγορίες πως η βραβευμένη με Grammy επιτυχία του «Thinking Out Loud» αποτελεί προϊόν αντιγραφής του κλασικού Let’s Get It On του o Σίραν κατέθεσε κατά την τρίτη ημέρα της δίκης στη Νέα Υόρκη. .

Οι κληρονόμοι του Εν Τάουνσεντ, ο οποίος υπήρξε συνδημιουργός του Let’s Get It On, υποστηρίζουν πως ο Εντ Σίραν αντέγραψε στοιχεία από την επιτυχία του 1973 δημιουργώντας το δικό του Thinking Out Loud το 2014, διεκδικώντας αποζημίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατά τη διαδικασία της κατάθεσής του, ο 32χρονος μίλησε στους ενόρκους για την καριέρα του και τη διαδικασία σύνθεσης, από το πρώτο του τραγούδι που έγραψε στα 13 του, μέχρι τους πολυπλατινένιους δίσκους, τις περιοδείες σε στάδια και τις συνεργασίες με ονόματα όπως οι Ελτον Τζον, Μπιγιονσέ, Τέιλορ Σουίφτ, Εμινεμ, Ρόλινγκ Στόουνς.

Ed Sheeran and his Guitar Leave NYC Court on Day 3 of Copyright lawsuit Video by Ed Quinn [email protected] to license pic.twitter.com/jmp5gNtzPX — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 27, 2023

Στην απολογία του, ο καλλιτέχνης φέρεται να στόχευσε στην απόδειξη πως είναι πολυγραφότατος, παραγωγικός και με επαρκές ταλέντο ώστε να μη χρειάζεται να «κλέβει» στοιχεία από άλλους για τις δικές του δημιουργίες. Όπως, μάλιστα, είπε στις τέσσερις γυναίκες και τους άνδρες του σώματος ενόρκων, περιμένοντας την έναρξη της δίκης εντός ΣΚ, ο ίδιος και η συνεργάτιδά του Έιμι Γουέιντζ έγραψαν δέκα νέα τραγούδια.

Ο ίδιος κατέθεσε πως έγραψε το Thinking Out Loud σε μια συνάντηση με τη Γουέιτζ στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2014 όπου οι δύο τους συζητούσαν για ηλικιωμένους που βίωναν την απώλεια των, επί δεκαετίες, συζύγων τους. Όπως είπε, το τραγούδι αντλούσε έμπνευση από μια νέα σχέση και βασιζόταν στη σχέση αγάπης και συντροφικότητας του παππού και της γιαγιάς του.

Στη δίκη παρουσιάστηκε βίντεο με τον Σίραν να τραγουδά το δικό του κομμάτι σε συναυλία, με μετάβαση στο Let’s Get It On και ξανά πίσω στο Thinking Out Loud. Στο τέλος της διαδικασίας, ο 32χρονος πήρε την ακουστική κιθάρα του σε μια γεμάτη δικαστική αίθουσα κι έπαιξε το κομμάτι.

Σημειώνεται πως το Thinking Out Loud έφτασε στο No 1 των βρετανικών τσαρτς και στο No 2 των αμερικανικών, ενώ κέρδισε το Γκράμι καλύτερου τραγουδιού το 2016.

Πηγη: Bloomberg/Guardian

