Πολωνία – Βρετανία: Η Βαρσοβία δίνει 2,4 δισ. δολ. για την αγορά αντιαεροπορικών πυραύλων από την MBDA

Η βρετανική θυγατρική της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας MBDA θα πουλήσει στην Πολωνία πυραύλους εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο συμφωνίας συνολικού ύψους περίπου 1,9 δισ. λιρών (2,4 δισ. δολ.), ανακοίνωσαν σήμερα η βρετανική κυβέρνηση και η πολωνική κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για εξοπλιστικά προγράμματα (AU).

MBDA is proud to sign a £1.9 billion contract to supply CAMM missiles and iLaunchers for Poland’s PILICA+ air defence upgrade programme – the largest short-range air defence project among European NATO countries. 1/6#MBDA #PolandDefence #PILICA+ pic.twitter.com/fiJOKOWcww

— MBDA (@MBDAGroup) April 28, 2023