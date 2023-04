Ο «Λίθος του Πεπρωμένου» μεταφέρθηκε από τη Σκωτία στο Λονδίνο για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου

O «Λίθος του Πεπρωμένου» μεταφέρθηκε από το Κάστρο του Εδιμβούργου στο Λονδίνο για την επικείμενη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Ο «Λίθος του Σκόουν» ή «Λίθος του Πεπρωμένου» φυλάσσεται στην Αίθουσα του Στέμματος του Κάστρου του Εδιμβούργου. Πρόκειται για ένα κομμάτι κόκκινου ψαμμίτη βάρους 150 κιλών με μακρά ιστορία.

Η προέλευση της πέτρας είναι άγνωστη, αλλά πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην ορκωμοσία των βασιλιάδων της Σκωτίας ήδη από τις αρχές του 9ου αιώνα.

Ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Α’ άρπαξε την πέτρα από τους Σκωτσέζους το 1296 και ενσωματώθηκε στον θρόνο στέψης που παρήγγειλε το 1308 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ του Λονδίνου. Αυτός ο θρόνος έχει χρησιμοποιηθεί από τότε στις τελετές στέψης Άγγλων και Βρετανών μοναρχών από τον Ερρίκο Δ’ το 1399.

