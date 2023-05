ΗΠΑ: Απεργούν οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ – «Φρένο» στις παραγωγές

Σε απεργία προχωρούν οι σεναριογράφοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Χόλιγουντ, βάζοντας έτσι «φρένο» σε πολλές παραγωγές και προκαλώντας άλλο ένα πλήγμα σε μια βιομηχανία που έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με δυσκολίες τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους σεναριογράφους ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η απόφαση για την απεργία ήταν ομόφωνη. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα Τρίτη, την πρώτη δηλαδή ημέρα μετά τη λήξη των τριετών συμβολαίων τους.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

— Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023