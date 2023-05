Ιράν: Δύο Ιρανές ηθοποιοί παραπέμπονται στη δικαιοσύνη – Εβγαλαν τη μαντίλα σε εκδήλωση

Άλλες δύο Ιρανές ηθοποιοί θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου επειδή εμφανίστηκαν χωρίς μαντίλα σε μια εκδήλωση στην Τεχεράνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το πρακτορείο Fars.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Αφσανέχ Μπαϊγκάν και της Φατεμέχ Μοταμενταριά, αφού οι δύο ηθοποιοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης «αφαίρεσαν το χιτζάμπ τους κατά τη διάρκεια μιας τελετής». Και οι δύο παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.

Οι φωτογραφίες των δύο γυναικών έγιναν viral στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Οι δύο ηθοποιοί είχαν παραστεί σε μια εκδήλωση προς τιμή του διάσημου Ιρανού συναδέλφου τους, του Ατίλα Πεσιανί.

Στις 25 Απριλίου η αστυνομία της ιρανικής πρωτεύουσας προσέφυγε εναντίον δύο άλλων ηθοποιών, της Καταγιούν Ριαχί και της Παντεά Μπαχράμ, επειδή «διέπραξαν το αδίκημα να αφαιρέσουν το χιτζάμπ τους δημοσίως» και «ανήρτησαν τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο».

Η δίωξη σε βάρος των ηθοποιών ασκήθηκε αφού τέθηκε σε εφαρμογή, στα μέσα Απριλίου, ένα νέο σχέδιο της αστυνομίας για εντατικοποίηση του ενδυματολογικού ελέγχου.

#Iran : Lawsuit filed against 2 actresses Afsaneh Bayegan & Fatemeh Motamed-Arya for appearing at event in #Tehran without mandatory hijab #افسانه_بایگان #فاطمه_معتمد_آریا #مهسا_امینی pic.twitter.com/zFJ5ukkiFy

— sebastian usher (@sebusher) May 2, 2023