Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτιά σε αποθήκη καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια του Κράσνονταρ

Μια αποθήκη καυσίμων πυρπολήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κοντά σε μια κρίσιμη γέφυρα που συνδέει την ηπειρωτική Ρωσία με την Κριμαία, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος, λίγες μέρες αφότου η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση που πυρπόλησε μια αποθήκη πετρελαίου στη Σεβαστούπολη.

Φλόγες και μαύρος καπνός εξαπλώθηκαν πάνω από μεγάλες δεξαμενές σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και το Reuters δεν μπόρεσε ανεξάρτητα να επαληθεύσει ούτε τις αναφορές για τη φωτιά ούτε τα βίντεο.

«Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως το υψηλότερο βαθμό δυσκολίας», είπε ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής του Κρασνοντάρ που βρίσκεται στην Αζοφική Θάλασσα από την Ουκρανία, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

An oil depot is on fire in the #Krasnodar Territory, #Russia

It is reported that the drone flew into a tanker with oil products in the port of Taman. This is another place where the Black Sea Fleet refueled.

The local governor said the fire was given the highest level of… pic.twitter.com/1zccg7Oaxc

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023