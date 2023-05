Ρωσία – Ουκρανία: Πόλεμος προπαγάνδας με φόντο απώλειες και απειλές για αντίποινα

Μόλις λίγα 24ωρα πριν από την επέτειο της 9ης Μαΐου, που γιορτάζεται στη Ρωσία ως η «Ημέρα της Νίκης» των Σοβιετικών κατά της ναζιστικής Γερμανίας, ουκρανικά drones φέρονται, σύμφωνα με τη Μόσχα, να εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Κρεμλίνου με στόχο την εξόντωση του ιδίου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα drones λέγεται ότι εξουδετερώθηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους υλικές ζημιές, τραυματίες ή θύματα. Ο ίδιος ο Πούτιν δεν ήταν καν στο Κρεμλίνο την ώρα της φερόμενης επίθεσης που λέγεται πως έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ρώσος αμυντικός αναλυτής Πάβελ Φέλγκενχαουερ υπογραμμίζει μάλιστα, μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ότι ο Πούτιν δεν το συνηθίζει να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κρεμλίνο.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε γνωστό, από την πλευρά του, ότι οι εορτασμοί της 9ης Μαΐου θα διεξαχθούν κανονικά.

Παρά την ανυπαρξία φθορών ωστόσο και την απόσταση ασφαλείας στην οποία βρισκόταν ο Πούτιν, η ρωσική πλευρά σπεύδει να μιλήσει για «τρομοκρατική ενέργεια», καταγγέλλει «απόπειρα δολοφονίας» του Ρώσου προέδρου και, σε αυτό το πλαίσιο, απειλεί με αντίποινα τα οποία μάλιστα θα είναι «δικαιολογημένα».

Ο βουλευτής από την Κριμαία Μιχαήλ Σερεμέτ ζήτησε, για παράδειγμα, μιλώντας σε ρωσικά μίντια, να πραγματοποιηθεί σε αντίποινα πυραυλική επίθεση ενάντια στην οικία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Λίγη ώρα αργότερα, υπό τον φόβο ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, θα ηχούσαν όντως σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στην ουκρανική πρωτεύουσα καθώς και σε άλλες πόλεις της κεντρικής και ανατολικής Ουκρανίας.

This kind of quadrocopters could only have been launched from within Moscow or its vicinity. Not the kind of drone that can fly all the way from Ukraine. https://t.co/1u7zsLCOma

Βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, παρουσιάζει όντως ένα «αεροπλανάκι» να εκρήγνυται στον αέρα, σε απόσταση αναπνοής από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, αναλυτές – όπως για παράδειγμα o Σον Μπελ του βρετανικού Sky News, ο Γιάροσλαβ Τροφίμοφ της Wall Street Journal κ.ά. – αμφισβητούν την ικανότητα των Ουκρανών να φέρουν σε πέρας ένα ουσιαστικό πλήγμα με drone κατά του Κρεμλίνου.

Το Κίεβο σπεύδει, από τη δική του πλευρά, να απορρίψει τις ρωσικές αιτιάσεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable… Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That’s why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates “drones over the Kremlin”. First of all, Ukraine wages an…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023