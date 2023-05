Πυροβολισμοί στην Ατλάντα με πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία της Ατλάντα ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Ατλάντα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο δράστης επισκέφθηκε ή βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο Νόρθσαϊντ.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τραυματίες να απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με το CNN μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν έναν άνδρα με κουκούλα, αναφέροντας ότι πρόκειται για τον δράστη, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα.

«Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρίσκεται αυτό το άτομο, παρακαλείται να καλέσει το 911», δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας πως «ο ύποπτος είναι οπλισμένος και επικίνδυνος».

BREAKING: Multiple people have been injured in a shooting inside an Atlanta building, police say. The suspect is at large. pic.twitter.com/KMOgTE3SkZ

— MSNBC (@MSNBC) May 3, 2023