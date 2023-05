Στέψη Καρόλου: Δώρο 10.000 δολαρίων από την Αυστραλία για απειλούμενο «ντροπαλό» παπαγάλο

Η Αυστραλία κάνει δωρεά 10.000 δολαρίων σε οργάνωση για παπαγάλους, ως δώρο για τη στέψη του Καρόλου στο βρετανικό θρόνο.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε το ποσό στο πλαίσιο βοήθειας για την προστασία του απειλούμενου με εξαφάνιση «ντροπαλού κι ακριβοθώρητου» είδους πτηνού (Western Ground Parrot) προς τιμήν του μονάρχη.

Ο πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε πως ήταν στην ευχάριστη θέση να τιμήσει την ενθρόνιση με μια εθνική δωρεά, καθώς «η Αυτού Μεγαλειότης είναι σταθερά υπέρμαχος της προστασίας και βιωσιμότητας».

This will be our gift on behalf of the Australian people to King Charles III to mark his Coronation.

This will provide national and international attention to the conservation of the Western Ground Parrot.

Known as Kyloring in Noongar, the parrot is critically-endangered. pic.twitter.com/LB4oD3PRmQ

— Patrick Gorman MP (@PatrickGormanMP) May 3, 2023