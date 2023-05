Ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για την πανδημία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε σήμερα το τέλος της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για την πανδημία Covid-19, τρία και πλέον χρόνια μετά τον συναγερμό που είχε σημάνει επισήμως για την πανδημία κορωνοϊού.

«Με ελπίδα, κηρύσσω το τέλος της παγκόσμιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για την Covid-19» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η COVID-19 έχει σταματήσει να αποτελεί παγκόσμια απειλή για την υγεία. Την περασμένη εβδομάδα, η COVID-19 κόστιζε μια ζωή κάθε τρία λεπτά – και αυτοί είναι μόνο οι θάνατοι που γνωρίζουμε» πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος.

Θεωρητικά, η πανδημία του κορωνοϊού SARS-Cov-2 παραμένει, σύμφωνα με τον ΠΟΥ – κάτι που ισχύει και για τον ιό HIV.

“It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.

However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.

Last week, COVID-19 claimed a life every three minutes – and that’s just the deaths we know about”-@DrTedros pic.twitter.com/n6zad8qSdx

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023